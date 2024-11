Na noite desta segunda-feira (04), Yuri, Gui e Luana soltaram a voz na varanda da Sede. De “Vagalumes” do Pollo com participação do Ivo Mozart, passando por “Meu Lugar” do Onze:20, “Andei só” do Natiruts, até “Eu Me Precipitei” do Vibrações, os peões promoveram um verdadeiro karaokê rural com diferentes músicas nacionais.