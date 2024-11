Peões caem na pista ao som do grupo Turma do Pagode | A Fazenda 16

Após uma semana de muitas discussões, barracos e tretas, os peões puderam relaxar ao som do grupo Turma do Pagode, um dos maiores nomes da música brasileira, dona de sucessos como: ‘Camisa 10’, ‘Lancinho’, ‘Sua Mãe Vai Me Amar’, ‘Cobertor de Orelha’ e ‘Deixa em Off’. Os peões também aproveitaram a festa para conversar sobre os principais embates da semana e falar sobre as estratégias para a próxima semana.