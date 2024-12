Sidney pediu desculpas a Gilsão por achar que o personal era leva e traz | A Fazenda 16 Depois de aceitar as desculpas do ator, Gilsão revelou para o aliado o que ficou sabendo sobre as movimentações de jogo dos adversários

24 Horas|Do R7 02/12/2024 - 19h00 (Atualizado em 02/12/2024 - 19h01 ) twitter

