Galisteu está na contagem regressiva para A Fazenda: ‘Sorriso no rosto’ No comando do reality rural da RECORD, a loira movimentou a web com ensaio fotográfico nos bastidores da emissora; confira! Esquenta|Do R7 05/09/2024 - 15h02 (Atualizado em 05/09/2024 - 15h02 ) ‌



A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD Reprodução/Instagram

A porteira de Itapecerica está entreaberta e Adriane Galisteu deu start na contagem regressiva para a décima sexta temporada de A Fazenda, que estreia dia 16 de setembro, na tela da RECORD. A apresentadora do reality rural fez até um ensaio especial na emissora como ela própria diz “com roupa de ir” no melhor estilo country.

No comando da atração desde 2021, a loira transforma a sede mais famosa do Brasil em uma verdadeira passarela e mostra, a cada ano, que já nasceu pronta para o desafio, sobretudo quando o assunto é aquecer o feno!

O diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, também não fica para trás. Nas redes sociais, o mandachuva vem entregando tudo aos seguidores com dicas sobre o elenco da nova temporada.

Com o chapéu na cabeça e a fivela devidamente personalizada com “Dri” na cintura, Galisteu botou para jogo o seu clássico que sempre funciona: pretinho nada básico. Com direto a bandana, pulseiras e bota, ela já deu indícios que os looks de A Fazenda 16 estarão ainda melhores! Os cliques nos bastidores da RECORD foram acompanhados de uma legenda convidativa: “O sorriso no rosto de quem já sabe o caminho”.

Nos comentários, os internautas deixaram uma chuva de elogios, além das suas expectativas para o reality rural. “Só vem loira. Não tenho dúvidas que você irá arrebentar novamente”, afirmou um fã. Outra observou: “A musa não anda, ela desfila”. Teve, ainda, quem disparou: “Olhei e gritei: poderosa”. O detalhe no cinto da apresentadora não passou despercebido uma internauta admitiu: “Amei a fivela”.

Além dos anônimos, as ex-peoas Hariany Almeida, Bárbara Borges e Ana Paula Renault também reagiram. O perfil oficial de A Fazenda não poderia ficar de fora e comentou: “Avisa que ela vem aí”.

Confira a postagem e conte suas expectativas:

Fique ligado! A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

