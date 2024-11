A Fazenda em 16 imagens! Relembre momentos marcantes do segundo mês do reality rural O programa completa 60 dias no ar com acontecimentos surpreendentes

Novidades|Do R7 15/11/2024 - 15h11 (Atualizado em 15/11/2024 - 15h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share