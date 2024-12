Todas as cores! Inspire-se nos looks coloridos de Galisteu em A Fazenda 16 A apresentadora sabe usar cada tom a seu favor para brilhar nos figurinos do reality

Novidades|Do R7 06/12/2024 - 18h21 (Atualizado em 06/12/2024 - 18h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share