Adriane Galisteu comanda A Fazenda 17
Apresentadora está à frente do reality rural pelo quinto ano consecutivo
Nascida em São Paulo, Adriane Galisteu começou a carreira aos nove anos como modelo e, desde então, sabia que queria trabalhar na televisão. Nos anos 1990, fez a novela Xica da Silva, na Rede Manchete.
Com sua personalidade forte e presença marcante, ela já comandou diversas atrações em várias emissoras, como TV Gazeta, MTV, RedeTV!, SBT e Band.
Entre 2000 e 2004, apresentou o programa É Show, na RECORD, onde conquistou sucesso de público e de audiência. Dezessete anos depois, a loira retornou à emissora para um novo e surpreendente desafio: comandar o Power Couple Brasil 5.
Após o acerto à frente do reality de casais, Adriane assumiu a apresentação de A Fazenda, em 2021.
Além do trabalho na TV, a artista tem experiência em rádio e produz conteúdo para o seu canal no YouTube.
Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30, na tela da RECORD.