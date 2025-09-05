Adriane Galisteu e Lucas Selfie reagem à lista com possíveis nomes de A Fazenda 17 | Podcast

No primeiro episódio da nova temporada de Aquecendo o Feno, Lucas Selfie e Adriane Galisteu comentaram nomes levantados pelo público como possíveis peões de A Fazenda 17. Entre os nomes destacados, a dupla citou Melody, Frota, o filho do apresentador Gugu Liberato e a atriz Gabriela Spanic, conhecida pelo papel de Paola Bracho na novela Usurpadora. Galisteu refletiu ainda sobre a participação de ex-realities e destacou carisma do influenciador Davi Brito, cotado como um dos possíveis nomes da nova edição: "Eu gostaria de ver", acrescentou a apresentadora.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!