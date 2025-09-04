Lucas Selfie é o apresentador digital de A Fazenda 17 Pelo quinto ano consecutivo, influenciador está à frente dos produtos originais do reality rural da RECORD A Fazenda 17|Do R7 04/09/2025 - 11h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 11h57 ) twitter

Lucas Selfie é o apresentador multiplataforma de A Fazenda 17 Reprodução/Instagram

Lucas Selfie é apresentador, empreendedor, influenciador digital e criador de conteúdos criativos. Trabalhou como produtor do programa Pânico na Band e do Trampo Zika, na MTV, e ficou conhecido por fazer suas ideias saírem do papel.

A paixão por estar nos bastidores e também à frente das câmeras foi o ‘empurrãozinho’ para suas duas experiências na TV mais recentes: Lucas participou de A Fazenda 12 e também da primeira temporada do reality Ilha Record.

Com milhares de seguidores, Lucas compartilha seu dia a dia de “pai de pet”, empreendedor e influenciador nas redes sociais. Ele também tem o canal Selfie Service, que conta com mais de 770 mil inscritos.

Selfie pegou gosto pela coisa e, há cinco anos, comanda os produtos digitais e multiplataforma dos realities da RECORD, começando em A Fazenda 13. No Power Couple 7, ele também palpitou e comentou os acontecimentos do programa.

Na décima sétima temporada de A Fazenda, Lucas segue no desafio e não vai deixar nenhum peão ‘sabonetar’.