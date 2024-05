Alto contraste

A+

A-

Troca de chefia! Hadad e Kaio Perroni são os novos Donos da Mansão Hadad escolheu Kaio para ocupar a segunda vaga de Dono (Antonio Chahestian/Record TV)

Após a eliminação de Baronesa em A Grande Conquista 2, os 18 jogadores participaram de um duelo de memória e sorte na Prova dos Donos. Rambo ficou de fora da segunda dinâmica por ter sido o Dono na semana anterior. Quem levou a melhor foi Hadad, que ganhou R$ 10 mil e escolheu Kaio para ocupar o segundo posto.

Segundo o empresário, sua decisão foi “estratégica”: “Não é nada pessoal, nenhum motivo específico. É mais uma questão de pelo jogo mesmo. A gente teve uma aproximação na Vila, e aqui na parte da Mansão não conseguimos de forma natural ter aproximação”. Além disso, Hadad comentou que possui algumas dúvidas em relação à formação de grupos, e também acredita que irá conseguir ver o movimento da Mansão como um todo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A prova, que definiu a troca de poder, exigiu boa memória para localizar as pirâmides nas cores corretas, que estavam posicionadas em uma estante. Além disso, foi necessária sorte para que esses objetos encontrados tivessem um peso maior do que os de seus adversários. Hadad somou mais peso com as pirâmides e levou o título de Dono da Mansão.

Edlaine, MC Mari e Fernando foram escolhidos para frequentar o quarto luxuoso dos Donos. Rambo e Lizi assumiram a responsabilidade pela gestão da área interna da Mansão, enquanto Lucas de Albú e Bruno foram designados para cuidar da área externa. Por outro lado, Brenno e MC Mari foram incumbidos da tarefa de limpeza e organização da cozinha.

Publicidade

Com a responsabilidade de Donos, Hadad e Kaio já começaram a traçar planos e estratégias, inclusive discutindo possíveis convidados para desfrutar da suíte privilegiada.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Animados para descobrir as estratégias de jogo dos novos Donos?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.