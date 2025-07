Paloma Poeta

Formada em jornalismo pela PUC-RS, a apresentadora do Fala Brasil, Paloma Poeta, protagonizou o último duelo da sua edição contra o líder e apresentador do Balanço Geral RJ, Tino Júnior, e levou a melhor. A campeã do game show levou para casa R$ 23.001 e disse que doaria parte do prêmio para o RS

DIVULGAÇÃO/ RECORD