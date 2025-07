Puxando o saco

Especial para os estudantes de plantão! Já precisou de uns pontinhos na média e teve que puxar o saco do professor? O campeão do episódio, o ator Leonardo Miggiorin, representou os alunos desesperados por 0,5 ponto. Ele pegou a mão do apresentador e disparou: “Oh Tom, eu sou muito seu fã. Quem não é fã do Tom Cavalcante!?” Como bom humorista, Tom representou boa parte dos professores a avisou: “Não adianta me babar!”

Reprodução em GIF/Leonardo Miggiorin usa estratégia e consegue derrubar Lucas Burgatti (08:35)