Drico Alves

Provando que os últimos podem ser, sim, os primeiros, o jovem ator de 23 anos foi o último oponente escolhido por Cremosinho, que até então dominava o jogo. Drico preferiu não se arriscar no Desafio Dinal e saiu com metade do valor acumulado durante o game, R$ 56.750

Reprodução/ RECORD