Foi bom enquanto durou

O humorista Gigante Leo e o apresentador Elcio Coronato protagonizaram um show à parte com um duelo dinâmico. Elcio perdeu todas as vidas que já tinha roubado de sua antiga oponente, Michele, e a derrota chegou para o comadante do quadro 'E Se Fosse Você?', do Hoje em Dia. Elcio não soube responder que firula é um termo usado no futebol para se referir a um drible excessivo, ou o floreio ao invés do foco no gol. “Foi bom enquanto durou”, debochou Gigante Leo após vencer Elcio Coronato.

Reprodução/ RECORD