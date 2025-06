Hip-Hop raiz

Quem disse que ele só apresenta? Tom também soltou a voz no palco do Acerte ou Caia! Em um duelo entre a atriz Cinthia Cruz e o humorista Beto Silva, houve uma pergunta sobre Hip-Hop, e Tom logo o teve seu momento. Com uma batida ao fundo, ele cantou, rimou e brilhou. Quem se lembra? “Acerte ou Caia!, ganhando o jogo! Você ligado, fazendo a rima! Éh! A Cinthia joga com o Beto! Quem é que vai? Para o buraco!”.

Edu Moraes/RECORD