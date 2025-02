Cacau Melo e Giuseppe Oristânio caem na brincadeira do ‘Acerte ou Caia!’ nas redes sociais Artistas fazem parte do elenco que vai encarar o game show comandado por Tom Cavalcante neste domingo (12) Novidades|R7 09/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/01/2025 - 15h37 ) twitter

O próximo episódio de Acerte ou Caia! só vai ao ar no domingo (12), mas alguns convidados já estão quase indo para berlinda! Em uma dinâmica para as redes sociais oficiais do game show da RECORD, a atriz e dubladora Cacau Melo, e o ator Giuseppe Oristânio travaram um duelo com tempo cronometrado.

“Estou aqui nos bastidores, sentindo o frisson, com as pernas tremendo”, declarou Cacau. E mesmo com frio na barriga, ambos toparam participar do desafio. Entrando no clima da disputa, a dupla precisou responder em pouquíssimo tempo nomes com a letra “H”, e Cacau foi quem levou a melhor e falou mais nomess.

Antes do jogo começar, Giuseppe declarou: “Eu tô com a leve impressão de que eu vou ser o primeiro a cair!”.

Será que Cacau vai derrubar todos e levar uma bolada para casa? Ou Giuseppe vai surpreender? Para descobrir assista ao episódio do Acerte ou Caia!, deste domingo (12)!

Confira o post:

Além de Cacau e Giuseppe, o episódio também terá os atores Thomaz Costa, Dani Suzuki e Suzana Alves, a dupla sertaneja Jonatha e Cristiano, a influenciadora Deniziane Ferreira, a dançarina Ellen Cardoso (Moranguinho), o Campeão de A Grande Conquista 2, Kaio Perroni e Rodrigo Teaser (o Michael Jackson brasileiro).

O Acerte ou Caia! é apresentado por Tom Cavalcante e vai ao ar todos os domingos, às 16h, na RECORD.

Confira os rostos que estarão na próxima edição do Acerte ou Caia!

