Veja sete provas de que Pierre é o participante mais empolgado do Acerte ou Caia! O ator levou a melhor no décimo segundo episódio, além de divertir o público com sua animação

Novidades|Do R7 12/11/2024 - 16h05 (Atualizado em 12/11/2024 - 16h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share