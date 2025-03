Humorista Beto Silva vence disputa e leva o maior prêmio da história do Acerte ou Caia! Campeão topou o Desafio Final e levou o maior prêmio da história do programa; saiba mais Novidades|Do R7 17/03/2025 - 16h09 (Atualizado em 17/03/2025 - 16h09 ) twitter

O humorista Beto Silva venceu o game show e levou para casa o prêmio de R$ 203.004, o maior da história do programa! Antonio Chahestian/RECORD

Neste domingo, (16), o humorista Beto Silva venceu o Acerte ou Caia! e levou para casa o prêmio de R$ 203.004, o maior da história do programa! Mas não faltaram disputas, adrenalina e quedas surpreendentes até a conquista final.

O boxeador Popó começou o game show como líder e conseguiu derrubar MC Pedrinho, mas logo depois também caiu no buraco. Com isso, Netto DJ assumiu a liderança, mas não foi por muito tempo. Em seguida, Beto Silva assumiu o controle da situação e se manteve no comando até o final da disputa, vencendo uma sequência de duelos e derrubando Mulher Filé, Gabriela Rossi, Guipa, Cinthia Cruz, Valentina Francavilla e Tina Calamba.

No último duelo, o ex-integrante do Casseta&Planeta encarou o cantor Gilliard e venceu mais uma vez, garantindo vaga no Desafio Final já com um saldo de R$ 91.502. Mesmo com um bom montante no bolso, ele resolveu arriscar. Ele não só venceu o Desafio Final, como ainda conseguiu acrescentar o valor de duas vidas que tinha no jogo, levando para casa o prêmio final de R$ 203.004.

“Não esperava. No começo estava nervoso, não tinha ideia de como ia ser. Depois comecei a ficar mais calmo. Estava muito preocupado em cair no buraco, de me machucar. Juro que, antes, pensei em não ir para o Desafio Final, mas quando chegou ali, fui muito bem e resolvi topar”, declarou Beto. O humorista contou ainda o que vai fazer com o prêmio recorde: “Vai pagar minha viagem. Vou gastar”. Ao ser questionado qual dica daria para um participante se sair bem no programa, ele brincou: “Façam palavras cruzadas”.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

