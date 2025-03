Beto Silva encara o Desafio Final e ganha mais de R$ 200 mil

O humorista Beto Silva topou encarar o Desafio Final do Acerte ou Caia! deste domingo (16). Ele assumiu a liderança logo no início do programa. Beto chegou no Desafio Final e conseguiu responder corretamente dez perguntas em menos de dois minutos. Com isso, humorista levou mais de R$ 200 mil para casa. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!