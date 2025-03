Popó começou a edição deste domingo (16) do Acerte ou Caia! como líder. No segundo duelo, enfrentou Netto DJ. O ex-lutador acabou perdendo e foi para o buraco. Netto disse se sentir mal por derrubar Popó: 'Nosso patrimônio histórico'.



