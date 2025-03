Tina Calamba é derrubada por Beto Silva e se torna a sétima participante eliminada pelo humorista

Em um dos últimos duelos da edição deste domingo (16), Beto Silva convocou Tina Calamba para um duelo. A modelo conseguiu responder apenas duas perguntas com sucesso e acabou indo para o buraco. Com isso, ela se tornou a sétima participante eliminada pelo humorista.



