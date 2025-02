Diógenes Lucca é o comentarista de segurança do Balanço Geral Manhã O profissional, que também é professor e escritor, leva as suas análises para o telejornal da RECORD Balanço Geral Manhã|Do R7 07/06/2021 - 03h14 (Atualizado em 21/02/2025 - 18h07 ) twitter

Diógenes Lucca é o comentarista de segurança do Balanço Geral Manhã Edu Moraes/RECORD

Bacharel em Direito, com pós-graduação em Política e Estratégia pela Universidade de São Paulo (USP), Diógenes Lucca já atuou como comentarista de segurança em TV e é autor de seis livros da área.

É Mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Também é professor no MBA da Fundação Instituto de Administração da USP e sócio-diretor da The First Consultoria.

Agora, faz parte da equipe do Balanço Geral Manhã, na RECORD.