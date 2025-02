Thiago Gardinali apresenta o Balanço Geral Manhã Telejornal vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 5h, na RECORD Balanço Geral Manhã|Do R7 26/02/2023 - 19h38 (Atualizado em 21/02/2025 - 18h05 ) twitter

Thiago Gardinali é um dos apresentadores do Balanço Geral Manhã Edu Moraes/RECORD

Thiago Gardinali é jornalista, repórter e apresentador de rádio e televisão, com passagens por várias emissoras e experiência em grandes coberturas nacionais e internacionais.

Esteve na Guerra do Iraque, Olimpíadas na China, Copa do Mundo na África do Sul, como correspondente em Washington, França e Itália, além de ter feito inúmeras reportagens em quedas de aviões, incêndios, enchentes, tiroteios em favelas e demais ocorrências cotidianas.

Além do trabalho na televisão, também é tradutor de francês, inglês e italiano para o mercado editorial brasileiro.

Atualmente, o apresentador comanda o Balanço Geral Manhã de segunda a sexta-feira, a partir das 5h, na RECORD.