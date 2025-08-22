Adolescente é encontrada morta em Mogi das Cruzes; polícia investiga o caso

Fernanda Ferreira, de 16 anos, foi encontrada morta com vários golpes de faca em sua casa em Mogi das Cruzes. A mãe encontrou o corpo ao retornar de uma consulta com outra filha. Sem sinais de arrombamento, a polícia investiga dois suspeitos. Carlos Batista, ex-companheiro da irmã de Fernanda, teve desavenças com a jovem e tentou reatar o relacionamento antes do crime. Ariel de Andrade Torquato, ex-namorado, discutia frequentemente com a vítima e a envolveu em suas dívidas. O caso segue em investigação.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!