Adolescente é encontrada morta em Mogi das Cruzes; polícia investiga o caso

Mãe encontrou a filha de 16 anos morta a facadas em casa

Balanço Geral Manhã|Do R7

Fernanda Ferreira, de 16 anos, foi encontrada morta com vários golpes de faca em sua casa em Mogi das Cruzes. A mãe encontrou o corpo ao retornar de uma consulta com outra filha. Sem sinais de arrombamento, a polícia investiga dois suspeitos. Carlos Batista, ex-companheiro da irmã de Fernanda, teve desavenças com a jovem e tentou reatar o relacionamento antes do crime. Ariel de Andrade Torquato, ex-namorado, discutia frequentemente com a vítima e a envolveu em suas dívidas. O caso segue em investigação.

