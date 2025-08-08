Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Adolescente esfaqueia colega dentro da sala de aula; veja vídeo

Conflito violento entre duas alunas foi registrado por colegas de classe

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um vídeo mostra uma briga entre duas meninas em uma sala de aula na zona leste de São Paulo. A estudante de cabelo loiro utiliza uma tesoura, ferindo a colega gravemente. A Polícia Civil informa que o conflito resulta de desentendimentos anteriores. O caso foi apresentado à delegacia para investigação. Os responsáveis pelas estudantes e o diretor da escola prestaram depoimento. Alunos filmaram a situação ao invés de intervir.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • educacao
  • Polícia Civil
  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.