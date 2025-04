Auxiliar de enfermagem é preso por abusar de paciente em coma em SP

Um auxiliar de enfermagem, de 31 anos, foi preso em flagrante no Hospital das Clínicas, em São Paulo , sob acusação de abusar sexualmente de um paciente em coma. A direção do hospital repudiou o crime, demitiu o funcionário por justa causa e acionou a polícia civil imediatamente. O caso está sob investigação, e o acusado permanece à disposição da justiça após audiência de custódia.



