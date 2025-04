Bandidos que praticaram nove assaltos em abril são localizados por rastreador de celular roubado

Dois assaltantes foram presos em Santo André após uma operação policial que usou o rastreamento de celular para localizá-los. A dupla, que cometeu pelo menos nove assaltos em abril, foi localizada quando o celular da última vítima, com serviço de localização ativo, indicou a localização deles à polícia.



As vítimas já reconheceram os suspeitos, e a polícia agora investiga quem comprava os celulares roubados pela dupla.



