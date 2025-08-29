Logo R7.com
Caminhão descontrolado bate em praça de pedágio e joga viatura policial em córrego

Acidente em Istambul (Turquia) deixou cinco feridos

Um grave acidente ocorreu em uma praça de pedágio em Istambul, Turquia. Um caminhão descontrolado colidiu com as cabines do local e atingiu uma viatura policial estacionada. O incidente deixou cinco pessoas feridas.


O momento foi capturado por câmeras de segurança que monitoram a área. As imagens mostram o motorista perdendo o controle do veículo antes de atingir a estrutura do pedágio e seguir em direção ao carro da polícia.


As vítimas, incluindo os ocupantes do caminhão e pelo menos um funcionário da rodovia, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para um hospital local.




