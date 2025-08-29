Caminhão descontrolado bate em praça de pedágio e joga viatura policial em córrego

Um grave acidente ocorreu em uma praça de pedágio em Istambul, Turquia. Um caminhão descontrolado colidiu com as cabines do local e atingiu uma viatura policial estacionada. O incidente deixou cinco pessoas feridas.

O momento foi capturado por câmeras de segurança que monitoram a área. As imagens mostram o motorista perdendo o controle do veículo antes de atingir a estrutura do pedágio e seguir em direção ao carro da polícia.

As vítimas, incluindo os ocupantes do caminhão e pelo menos um funcionário da rodovia, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para um hospital local.

