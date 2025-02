Casal de supostos falsos dentistas é investigado em São Paulo

Um casal está sendo investigado por se passar por dentistas no interior de São Paulo. Os dois teriam realizado procedimentos odontológicos sem habilitação. O Conselho Regional de Odontologia denunciou o caso após identificar ações ilegais do casal. "Ao menos quatro boletins de ocorrência registram a atuação do casal como falsos dentistas", afirma a polícia. Ambos negaram as acusações, apesar das evidências contrárias. A Polícia Civil solicita que vítimas registrem boletins de ocorrência e façam exame de corpo de delito para determinar possíveis lesões.