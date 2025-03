Comerciante é baleado e ladrão morto durante tentativa de assalto na zona leste de SP

Na Zona Leste de São Paulo , uma tentativa de assalto a uma loja de materiais de construção resultou em um tiroteio. Durante o ataque, o assaltante disparou contra o proprietário do estabelecimento. Uma viatura da Polícia Militar, que passava no local, interveio, e o suspeito acabou sendo baleado e morreu no local. Um comerciante e um pedestre foram atingidos por disparos e levados ao hospital. A Polícia Militar realiza buscas na região de Sapopemba para localizar o comparsa do assaltante, que conseguiu fugir.



