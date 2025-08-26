Filho de vereador é vítima de sequestro em bairro nobre de SP

Alexandre Veneri Curiati, filho de um ex-vereador, foi alvo de uma tentativa de sequestro após sair de um jogo de futebol no Morumbi, São Paulo . Três homens abordaram o jovem e bloquearam seu carro. Durante o incidente, a polícia militar interveio, resultando numa troca de tiros que levou à morte de um dos suspeitos, Mateus dos Santos, de 24 anos. O carro de Alexandre foi mais tarde encontrado depredado em Paraisópolis. A investigação continua em busca dos outros suspeitos, enquanto o inquérito inicial está em andamento.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!