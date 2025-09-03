Goleiro morre após levar bolada no peito em jogo de futsal no Pará

Durante uma partida de futebol de salão em Augusto Correa, no Pará, o goleiro Fábio Linares morreu tragicamente após defender um pênalti. O incidente ocorreu quando ele foi atingido por uma bolada na altura do peito logo após a defesa.

Após o impacto da bola, ele ainda conseguiu caminhar pela quadra antes de desmaiar repentinamente. Ele foi imediatamente levado ao hospital local para atendimento médico emergencial. No entanto, apesar dos esforços das equipes médicas, ele não resistiu e veio a falecer.

O ocorrido chocou os presentes e gerou comoção entre amigos e familiares do atleta.

