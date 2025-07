Homem diz que foi agredido por guardas civil de Diadema e obrigado a mentir em depoimento

Um homem de 26 anos afirma ter sido agredido com spray de pimenta e cassetete por guardas civis municipais em Diadema enquanto saía de um bar com familiares. Tiago Viana relata que foi coagido a mentir no depoimento após ser levado à delegacia. A prefeitura de Diadema declara que os guardas foram hostilizados durante uma fiscalização e nega ações excessivas. Ele também afirma que foi impedido de contatar a família e ficou sob vigilância sem medicação no hospital. O caso está sob investigação da corregedoria da guarda municipal e da polícia civil.



