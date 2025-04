Polícia indicia Maicol por três crimes e faz novas buscas no suspeito de matar Vitória

Suspeito de matar a jovem Vitória Regina de Sousa, Maicol Antônio Salles dos Santos foi indiciado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver e está preso no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. Ele confessou o assassinato de Vitória, mas alegou ter sido coagido pela polícia. A reconstituição do crime está marcada para 10 de abril, mas Maicol não deve participar. Apesar disso, os peritos continuam investigando possíveis cúmplices, pois há dúvidas se ele agiu sozinho. As roupas e o celular de Vitória ainda não foram encontrados. A família espera justiça enquanto a polícia avança no inquérito e não descarta novos indiciamentos.



