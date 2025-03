Polícia pede prisão do namorado de Vitória por inconsistências em depoimento

A delegacia de Cajamar concentra esforços para esclarecer o caso do assassinato da adolescente Vitória, de 17 anos. O ex-namorado dela já teve um mandado de prisão expedido contra ele. Dois veículos, incluindo o do suspeito, são fundamentais para a investigação e foram periciados detalhadamente. O corpo de Vitória, após perícia no IML Central de São Paulo , será transferido para Franco da Rocha. .



