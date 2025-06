Polícia prende um suspeito e mata outro em caso de dono de construtora morto em SP

O empresário Francisco Filippo, dono de uma construtora, foi morto em sua mansão no Parque do Ibirapuera, São Paulo , durante um assalto. William Alex Bueno, principal suspeito, foi preso, enquanto Wesley da Silva, outro suspeito, morreu em confronto com a polícia. Segundo a investigação, os criminosos utilizaram o mesmo veículo em diversos crimes na zona oeste da capital paulista. Francisco havia instalado um sistema de segurança em casa devido à violência, mas foi rendido ao chegar à residência. Dois assaltantes ainda não foram identificados. O secretário de Segurança Pública Guilherme de Hitch comunicou que William tem mais de oito passagens pela polícia. As investigações continuam.



