Suposta indireta em condomínio de SP acaba com síndico agredido e boletim de ocorrência

Um conflito em um condomínio na Barra Funda, São Paulo , terminou em agressão física envolvendo o síndico e um dos moradores.



A situação começou após a mãe do agressor interpretar uma conversa como uma indireta. Intensas ofensas foram trocadas, levando o morador a agredir Thiago Botelho, o síndico, no hall do prédio. A mãe do agressor ainda acusou o síndico de perseguição devido a uma advertência por limpar a janela do corredor, atitude proibida no condomínio. Tiago registrou boletins de ocorrência por agressão e injúria. A polícia investiga o caso, enquanto Thiago acredita que os responsáveis devem ser penalizados. r.



