Veja o que se sabe sobre a mulher encontrada morta em piscina de motel de luxo na Grande São Paulo

Paloma Granado, 30 anos, foi encontrada morta dentro da piscina de uma suíte de um motel na zona oeste de São Paulo . O casal chegou ao local por volta das 22h, e o homem saiu sozinho cerca de uma hora depois. Funcionários tentaram contato com Paloma após o término da diária e encontraram a mulher sem vida. Antes da saída do homem, Paloma havia liberado sua saída. A polícia encontrou evidências no quarto e está investigando as causas da morte, com exames toxicológicos realizados para ajudar na elucidação do caso. Além disso, o homem retornou ao motel no dia seguinte, aumentando o mistério envolvendo a morte.



