Veja quem era a empresária que morreu durante cirurgia plástica em SP

Natália Cavanellas morreu após complicações em cirurgias plásticas na zona leste de São Paulo . Segundo a família, eles não receberam contato do hospital ou do médico responsável. Natália tinha planejado lipoaspiração, ajustes de próteses mamárias e aplicação de gordura nos glúteos. A morte está registrada como suspeita, aguardando confirmação do IML. A suspeita da morte é de embolia gordurosa.



