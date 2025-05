Vigilante encontra a mulher com outro homem em carro e comete duplo homicídio

Um homem e uma mulher, identificados como Rosiane Santos, manicure, e Rosivaldo de Lima Costa, servidor público de 59 anos, foram mortos dentro de um carro em Belém (PA). O principal suspeito é Mário, vigilante de uma secretaria municipal, e marido de Rosiane.



Imagens de segurança mostram Mário discutindo com as vítimas antes de disparar várias vezes. O crime, suspeito de ser passional, ocorreu após Mário flagrar sua esposa com o suposto amante. A investigação foi registrada na seccional da Marambaia e perícias foram solicitadas.



