Arsenal de guerra é apreendido em operação contra fornecedores de armas do Comando Vermelho

A Polícia Civil e o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) fizeram uma operação para prender fornecedores de armas do Comando Vermelho. Ao todo, dez pessoas foram presas. Durante a ação, os agentes encontraram fuzis , metralhadoras, armas antiaéreas e pistolas em uma mansão na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro .

A Operação Contenção foi às ruas para cumprir 22 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão. Os envolvidos responderão por associação para o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, falsidade ideológica, porte ilegal de armas de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo.

aqui!