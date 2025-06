'Cheguei a tremer', diz homem após carro ser alvejado na avenida Brasil durante operação no Rio

A Polícia Civil fez uma operação no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro , na manhã desta terça-feira (10), para desmantelar a estrutura criminosa do TCP (Terceiro Comando Puro). A ação bloqueou a avenida Brasil por mais de uma hora e causou tiroteios.

Um homem que passava pela região contou que chegou a tremer após o carro em que estava ter sido alvejado.

Quatro pessoas acabaram baleadas nas trocas de tiros entre policiais e criminosos. Na ação, os agentes prenderam ao menos 20 pessoas e apreenderam fuzis, pistolas, granadas e coquetéis molotov.

A operação também afetou o funcionamento de escolas, unidades de saúde e o transporte público.

