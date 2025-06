Comerciante chinês confessa ter 'entrangulado' jovem que morreu na Pavuna

O comerciante chinês conhecido como Xau prestou depoimento para a Polícia Civil sobre a morte da jovem Marcelle , na comunidade Beira Rio, na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro .

Marcelle chegou à casa de Xau no dia 12 de junho. O comerciante afirma ter acordado no dia seguinte com a jovem desacordada, com uma marca roxa no pescoço. Ao ser questionado se a estrangulou, ele afirmou que sim, embora não tenha certeza do que realmente aconteceu.

Xau transportou o corpo de Marcelle para sua outra casa em obras, na comunidade Beira Rio. Imagens de câmeras de segurança, obtidas pela família e amigos, mostram Marcelle chegando à casa de Xao e depois o corpo sendo levado para a Pavuna.

A prisão de Xau em Carapicuíba, São Paulo, foi facilitada pelo rastreamento de um tablet interligado ao seu celular. Ele foi levado ao presídio de Benfica e aguarda audiência de custódia. O caso permanece com muitas perguntas em aberto, incluindo as circunstâncias exatas da morte de Marcelle.

aqui!