Dez suspeitos são presos durante operação para impedir avanço do Comando Vermelho

Uma operação da Polícia Civil prendeu dez suspeitos e apreendeu menores durante nas comunidades do Anil e Gardênia Azul, na zona oeste do Rio , na manhã desta terça-feira (8). Os agentes também encontraram bombas de fabricação caseira, munições, drogas, anotações do tráfico e até fardas camufladas.

A ação teve o objetivo de impedir o avanço do Comando Vermelho na zona oeste, que tenta expandir o domínio sobre áreas dominadas pela milícia.

aqui!