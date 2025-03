Dois suspeitos são presos em operação contra envolvidos em morte médica da Marinha

Dois suspeitos foram presos em uma operação no Complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro, para localizar envolvidos na morte da médica da Marinha Gisele Mendes .

A ação tinha como objetivo cumprir 23 de mandados de prisão e 17 de busca e apreensão. Um dos presos era alvo da polícia. Ele foi apontado como segurança de um suspeito morto em uma ação do Bope .

Já o segundo detido estava na casa de outro procurado e acabou preso em flagrante pela posse de celular roubado.