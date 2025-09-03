Polícia Civil prende dois homens que assassinaram motociclista em Copacabana

Policiais civis prenderam, nesta quarta-feira (3), os dois criminosos que assassinaram o entregador Gabriel Monteiro Almeida . A dupla foi capturada em endereços na zona norte e oeste da capital. O crime ocorreu na madrugada do dia 18 de fevereiro, na avenida Nossa Senhora de Copacabana, na zona sul do Rio . Gabriel flagrou o momento em que um amigo teve a motocicleta roubada e perseguiu os criminosos. Ele foi alvejado com dois tiros e morreu no local.

No momento do crime, a dupla utilizava capacetes e vestimentas para dificultar a identificação. Os agentes coletaram depoimentos, analisaram as imagens de câmeras de segurança e realizaram outras diligências para chegar a qualificação e localização dos criminosos. Durante as ações, um dos presos foi flagrado com uma arma, cordões de ouro e a motocicleta utilizada no crime. Contra eles, foram cumpridos mandados de prisão temporárias.

