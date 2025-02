Polícia Civil prende ladrão que é peça-chave em roubo de carga milionário no RJ

A Polícia Civil prendeu Jorge Lucas Moreira Cortês, acusado de participar de um roubo milionário de carga, em um bar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Ele faz parte de uma quadrilha especializada em roubos de cargas de alto valor. Oito integrantes do mesmo grupo já foram presos.

Jorge Lucas é acusado de participar de um roubo de cargas milionário a uma transportadora na Pavuna, na zona norte do Rio, em abril do ano passado. De acordo com a polícia, o grupo criminoso roubou um caminhão com a carga avaliada em R$ 2 milhões. Eles levaram mais de mil celulares, videogames e mais de 10 mil munições.