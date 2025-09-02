Polícia Civil procura por criminosos envolvidos na execução de produtora musical em Sulacap

A Polícia Civil está em busca dos criminosos que mataram a produtora musical Bianca Santos Villaça Caetano, de 36 anos, no último dia 20, em Sulacap, zona oeste do Rio de Janeiro . O crime aconteceu na frente dos filhos e do marido da vítima .

Ela foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira (2), segundo a SMS (Secretaria Municipal de Saúde).

O homem apontado como mandante do crime, Diogo da Silva Marques, foi preso em Jacarepaguá, na zona oeste da capital no dia 23. De acordo com as investigações, Diogo é agiota e emprestou cerca de três mil reais à Bianca. Ele enviou mensagens ameaçando a vítima no dia anterior ao crime.

