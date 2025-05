Polícia do Rio encontra esconderijo de chefe do tráfico com hidromassagem e churrasqueira

A polícia fez uma operação para prender Paulo César Baptista de Castro, o “Paulinho do Fogueteiro”, foragido há 17 anos e apontado como chefe do tráfico de drogas do Fallet-Fogueteiro, no Rio Comprido, região central do Rio , nesta segunda-feira (12). Ele não foi localizado, mas outras três pessoas acabaram capturadas.

Na ação, os agentes encontraram um imóvel de luxo, com hidromassagem e churrasqueira, usado como esconderijo pelo criminoso.

No alto da comunidade, os agentes descobriram seteiras que davam vista privilegiada para as vias de acesso à localidade.