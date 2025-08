Polícia prende duas mulheres com 40 quilos de drogas e armamento em ônibus na zona norte do Rio

A Polícia Civil prendeu duas mulheres que transportavam 40 quilos de maconha e 14 carregadores de arma em um ônibus que ia para a Paraíba. O veículo foi interceptado no bairro de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro , no fim de semana.

Durante a revista das bagagens, foram identificadas duas malas despachadas com diversos tabletes embalados com fita adesiva. Na bolsa de mão de uma das mulheres, os policiais da delegacia do Engenho Novo encontraram mais dois pacotes de drogas. A dupla também transportava cocaína e crack.

A ação contou com apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, que prestou suporte à fiscalização do ônibus. A dupla foi presa em flagrante pela prática de tráfico interestadual de drogas. Uma das mulheres também vai responder por porte ilegal de acessório de arma de fogo de uso restrito. As investigações continuam para identificar e responsabilizar os demais envolvidos no esquema criminoso.

